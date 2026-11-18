“Il bando ASI Space&Blue ha coinvolto oltre 90 operatori e raddoppiato il budget iniziale, favorendo l’integrazione tecnologica tra spazio e mare. L’Agenzia punta ora anche alla formazione, con un master dedicato alla Space and Blue Economy”, ha dichiarato Luca Vincenzo Maria Salamone, direttore generale Agenzia Spaziale Italiana al 4° Forum Space&Blue a Roma, presso il Mimit.



Pubblicato il 18 Novembre 2026