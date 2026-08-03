Sal Da Vinci nella bufera, abbraccia e bacia una bambina disabile durante il concerto: è polemica

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Sal Da Vinci è finito nella bufera per un video diventato virale sui social in cui, durante un suo concerto, abbraccia e bacia una bambina con disabilità. Il video girato in piazza ad Adrano, nel Catanese, mostra il cantautore napoletano mentre prende in braccio una bambina, la bacia sulla fronte e la presenta al pubblico, visibilmente commosso. Il pubblico presente ha accolto il gesto con calore e applausi, ma il video sui social ha scatenato una grossa polemica. C'è chi ha interpretato il comportamento del cantante come un gesto sincero di affetto. E chi invece lo ha criticato puntando il dito contro questi gesti di 'spettacolarizzazione'. L'episodio è stato ritenuto da molti inopportuno e giudicato di cattivo gusto. Tra i commenti sotto al video anche quello di una mamma di una ragazza con disabilità: "Scena di cattivo gusto! Sono mamma di una ragazza disabile ma non sopporto la spettacolarizzazione. Poteva avvicinarsi alla ragazza e farsi magari una foto se sua fan! Bisogna sempre pensare che sono prima di tutto persone e vanno rispettate come tali avrebbe preso in braccio una ragazza normale e l’avrebbe sbaciucchiata in quel modo? L’approccio verso la disabilità purtroppo la maggior parte delle volte è sbagliato!".

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Pubblicato il 3 Agosto 2026