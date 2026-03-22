Sal Da Vinci, il retroscena prima della vittoria a Sanremo: cosa gli ha detto Laura Pausini

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Sal Da Vinci, a un mese dalla vittoria al Festival di Sanremo 2026, ha svelato, ospite oggi a Verissimo la verità riguardo il fuorionda diventato virale poco prima della sua proclamazione sul palco dell'Ariston. Il video diffuso sui social mostrava la co-conduttrice Laura Pausini avvicinarsi ai due finalisti e sussurare qualcosa. In molti avevano ipotizzato che avesse anticipato ai due artisti il nome del vincitore, alimentando le polemiche. Ma così non è andata. Il cantautore napoletano ospite nel salotto di Silvia Toffanin ha smentito le voci: "È venuta da me a chiedermi di che segno zodiacale fossi, e la stessa cosa ha fatto con Sayf. E poi mi ha chiesto se fossi felice, nient'altro", ha detto Sal Da Vinci spiegando che il nome del vincitore non può essere comunicato prima dell'annuncio ufficiale, chiarendo così l'equivoco che aveva fatto discutere.

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Pubblicato il 22 Marzo 2026