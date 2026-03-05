Attualità

Sal Da Vinci a Napoli, festa di piazza per vincitore Sanremo

(Adnkronos) – Oltre mille persone in Largo Torretta, zona in cui è cresciuto, a pochi metri dal lungomare Caracciolo, hanno festeggiato l'arrivo di Sal da Vinci per la celebrazione del suo successo al festival di Sanremo 2026.  L'interprete di 'Sarà per sempre Sì' ha salutato la folla e si è esibito per un breve show. Presente la mamma del cantante, il fratello ed altri familiari. 
Pubblicato il 5 Marzo 2026

