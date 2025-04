Sainz, nostalgia Ferrari? Sbaglia il box a Suzuka e la Williams lo richiama – Video

(Adnkronos) – Ventata di nostalgia per Carlos Sainz? A Suzuka, durante la prima sessione di prove libere del Gp del Giappone, il pilota della Williams si è reso protagonista di un curioso episodio. Nel corso delle Fp1 che hanno visto il dominio della McLaren di Lando Norris, lo spagnolo ha mancato il box della sua scuderia, tirando dritto in pit-lane. Sainz è stato così costretto a tornare in pista per un altro giro, prima di effettuare la sosta programmata. Quando Sainz stava per entrare nella corsia dei box, il suo ingegnere gli ha ricordato via radio che si sarebbe dovuto fermare alla prima piazzola incrociata. Il pilota della Williams si è comunque sbagliato, scusandosi in seguito: “L'ho mancato, ragazzi. Pensavo che fosse alla fine. Scusatemi". Una disattenzione non passata inosservata agli occhi di tanti appassionati sui social, che l’hanno collegata al suo passato in Ferrari (visto che il box della Rossa a Suzuka si trova proprio al termine della pit-lane). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Aprile 2025