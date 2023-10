Sainz non corre Gp Qatar 2023, Ferrari ko: cosa è successo

(Adnkronos) – Carlos Sainz non parteciperà al Gp del Qatar 2023, in programma stasera sul tracciato di Losail. Il pilota spagnolo della Ferrari, come rende noto la scuderia di Maranello, non può partecipare alla gara a causa di un problema al sistema del carburante. Il Gp di oggi arriva a Mondiale già deciso. L'olandese Max Verstappen, secondo ieri nella gara Sprint, si è già laureato campione del mondo per la terza volta consecutiva. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Ottobre 2023