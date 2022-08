Tra gli appuntamenti gastronomici più rappresentativi della Puglia, non poteva mancare quello con la Sagra della Zanchetta di Castelnuovo della Daunia. Il piccolo borgo dei Monti Dauni è pronto ad accogliere centinaia di turisti per l’evento giunto alla 33esima edizione che si terrà sabato 13 agosto dalle ore 21 nella splendida Piazza Plebiscito. La Zanchettaè un piatto tipico caratterizzato da pasta fatta a mano condita con pomodoro fresco, rucola e cacio ricotta, un must ormai da decenni per il popolo castelnuovese e per gli appassionati della sagra che accorrono dai paesi limitrofi. La serata, organizzata dalla Pro Loco “G.B.Trotta” in collaborazione con il Comune di Castelnuovo, sarà allietata dalle note folk dei Terranimae, per l’occasione, sarà conferito il premio alla memoria di Anna Maria Romano, indimenticata presidente della Pro Loco.

