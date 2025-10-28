Sagra del pancotto e vino, un “bagno di folla” senza precedenti

Si è conclusa con un successo straordinario la quinta edizione della “Sagra del Pancotto e Vino”, organizzata dalla Pro Loco di Foggia nelle serate di venerdì 24 e sabato 25 ottobre.

L’evento, ospitato tra piazza Umberto Giordano e via Lanza, ha registrato un’affluenza eccezionale, confermandosi come la più partecipata di sempre.

Un vero e proprio bagno di folla ha animato il cuore della città, tra degustazioni enogastronomiche e spettacoli musicali. Migliaia di persone, non solo foggiani ma anche visitatori da tutta la provincia, hanno celebrato la tradizione locale riscoprendo il gusto autentico del pancotto, simbolo della cucina povera di un tempo. La programmazione artistica, curata per coinvolgere pubblici di tutte le età, ha trovato nella serata conclusiva con “Nostalgia90” il suo momento di massimo entusiasmo, trasformando la piazza in una grande festa collettiva. Le immagini e i video condivisi sui social testimoniano l’affluenza record e l’atmosfera di gioia che ha accompagnato l’evento, rilanciando sui canali online richieste di un “bis” già per il prossimo anno.

«Questa quinta edizione è un successo storico per la nostra città e il nostro territorio – ha commentato il presidente della Pro Loco di Foggia Giuseppe Croce –. Abbiamo raggiunto numeri che superano ogni aspettativa e che confermano quanto sia importante investire nelle nostre tradizioni e nella cultura popolare.

L’affetto e la fiducia che ci arrivano in queste ore ci riempiono d’orgoglio. Siamo pronti a collaborare con l’Amministrazione per nuove iniziative: abbiamo idee, energie e progetti per continuare a valorizzare Foggia e le sue eccellenze».

Un risultato che, ancora una volta, sottolinea come la Pro Loco di Foggia rappresenti un punto di riferimento nella promozione del territorio e nella costruzione di momenti di comunità e partecipazione.



Pubblicato il 28 Ottobre 2025