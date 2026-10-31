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Saccani (Consorzio Tutela Mozzarella di bufala campana Dop): “”Aprire all’innovazione per difendere
“Sembra una contraddizione, ma per mantenere la tipicità dobbiamo aprire la porta all’innovazione”. Lo ha detto Pier Maria Saccani, direttore del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, a margine del ‘World Buffalo Congress’ a Sorrento. Per il direttore le nuove tecnologie sono la leva per superare i limiti di shelf life e logistica che oggi concentrano l’export sui mercati vicini, a partire dalla Francia, e raggiungere piazze più lontane come Stati Uniti e Giappone, senza rinunciare all’eccellenza qualitativa, unica base su cui competere.
Pubblicato il 31 Ottobre 2026