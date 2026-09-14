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Sabrina Ferilli vittima di un altro stalker, 36enne si presentò a casa sua con una mazza da carpentiere

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(Adnkronos) –
Ancora un caso di stalking ai danni di Sabrina Ferilli. La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per un 36enne romano che il 9 novembre di un anno fa, dopo altri episodi pregressi, ha tentato di entrare nell'abitazione dell'attrice e del marito Flavio Cattaneo armato di una mazza da carpentiere.  "Togliti di mezzo, devo parlare con Sabrina, non stare in mezzo tra me e lei" ha detto l'uomo sul pianerottolo rivolgendosi a Cattaneo. Ora le accuse nei confronti del 36enne sono stalking e violazione di domicilio e nei suoi confronti il gup di Roma ha disposto una perizia per valutare la pericolosità e la capacità di stare a giudizio.  
Non è il primo episodio di stalking ai danni di Ferilli: già nel 2020 un altro uomo era stato condannato nel 2020. Ora il nuovo caso è arrivato nelle aule di piazzale Clodio, dove Ferilli e Cattaneo sono assistiti dall'avvocato Giulia Bongiorno e la prossima udienza è fissata poco prima di Natale.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Settembre 2026

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