Sabotaggio a pista da bob Cortina per Olimpiadi 2026, Salvini: “Gesto vile”

(Adnkronos) –

Sabotaggio nel corso della notte alla pista di bob, skeleton e slittino di Cortina d’Ampezzo. Un tubo di refrigerazione è stato staccato e ritrovato in mezzo alla strada, bloccando la circolazione stradale e creando notevoli disagi ai lavori del cantiere dei Giochi di Milano Cortina 2026, anche in vista del sopralluogo del Cio previsto lunedì 24 febbraio. "Quanto accaduto sulla pista da bob di Cortina è un gesto vile e irresponsabile" ha scritto su X il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. "Chi vuole sabotare le Olimpiadi del 2026 colpisce non solo l’impegno di tanti lavoratori ma anche il Paese davanti a tutto il mondo. Non ci faremo intimidire. All’odio e al livore dei signori del 'No' rispondiamo con l’Italia dei Sì: avanti con le opere, senza sosta e senza paura". Il sabotaggio della pista è stato denunciato alle autorità di competenza dal commissario di governo Fabio Saldini, Ceo della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026: “Un atto irrispettoso che mette in difficoltà chi lavora giorno e notte”. Sul fatto è intervenuta anche Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera: "Non è ancora chiara la natura di quanto è avvenuto questa notte lungo la pista da bob in costruzione a Cortina. Se fosse un atto doloso lo condanneremo senza indugi ma parlare di sabotaggio sembra un po’ forzare i fatti. In ogni caso, la nostra completa opposizione a una grande opera devastatrice come è questa pista da bob resta intatta nelle sue ragioni e chi provasse ad arruolarci per questo in un fronte ‘del male’ contro quello ‘buono’ sbaglia di grosso i propri calcoli". —milano-cortina-2026/extrawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Febbraio 2025