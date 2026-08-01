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Sabaudia Incontra, sindaco Mosca: “La rassegna rafforza il brand culturale della città”

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(Adnkronos) – "La rassegna Sabaudia Incontra rappresenta un appuntamento di particolare rilievo all'interno del programma delle manifestazioni estive della città". Lo ha detto Alberto Mosca, sindaco di Sabaudia, ieri sera a margine della serata inaugurale di Sabaudia Incontra 2026, organizzata in collaborazione con il Comune nella Corte Comunale. Secondo il primo cittadino, la manifestazione contribuisce ad arricchire l'offerta della città rivolta ai visitatori.  "L'amministrazione comunale organizza iniziative per rendere sempre più accogliente il fenomeno turistico, offrendo non solo il mare ma anche eventi di carattere culturale", ha spiegato. Mosca ha evidenziato come l'edizione inaugurata con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi affronti temi di stretta attualità. "In un momento particolare come quello che stiamo vivendo, questa rassegna assume un rilievo ancora maggiore, affrontando questioni come sicurezza, difesa e fenomeni migratori", ha osservato. Il sindaco ha infine sottolineato il valore della presenza di esponenti delle istituzioni, dell'economia, della finanza, del giornalismo e dello sport. "Manifestazioni come questa consentono a Sabaudia di rafforzare il proprio brand, che non è soltanto turistico ma anche e soprattutto culturale", ha concluso. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Agosto 2026

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