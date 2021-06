“Sabato la firma del maestro Zeman”

E’ solo questione di qualche giorno, perché la firma arriverà e sarà sabato sarà il d- day di Zeman e la sua Foggia. Il presidente dott. Nicola Canonico ai microfoni di TeleFoggia durante la puntata de ‘Il pallone in Poltrona’ intervistato dal giornalista Carmine Troisi, ha anticipato che sabato avverrà la firma del boemo: “Abbiamo sabato mattina l’incontro già fissato con Zdenek Zeman in base alla sua disponibilità. Gli ho spiegato il progetto che vorrei fare a Foggia e l’ho visto molto entusiasta. Siamo entrati un attimo a parlare di quella che è l’organizzazione. Lui è innamoratissimo della nostra città e l’ho visto molto determinato e lucido, con tanta voglia di creare tante situazioni. Abbiamo colloquiato a lungo della sua disponibilità ed il suo impegno per il Foggia, ed abbiamo determinato tanti aspetti direttamente con lui, Nel fine settimana completeremo gli ultimi dettagli. Poi scioglierà la riserva e firmerà il contratto. La giornata giusta potrebbe essere quella di sabato”. ‘Zeman è la storia del calcio’ ha poi asserito il neo patron, un maestro di fama mondiale. Un tecnico che ha dato tanto alla città di Foggia e tanto ha ricevuto dai Satanelli, portando le sue idee e bel gioco al cospetto di due gloriosi capitani, con Nesta sponda laziale e Francesco Totti, sponda giallorossa. Un profondo intenditore di calcio, se vogliamo anche rivoluzionario e uomo che non si è mai piegato alle logiche di sistema pur di allenare in un club di primissima fascia, eppure lo avrebbe ampiamente meritato. Ed allora non è sbagliato sognare che Zeman, possa scoprire un nuovo Insigne, come fece nella sua ultima avventura d’amore con il Foggia, quando concluse al sesto posto, fuori di un soffio dai playoff che oggi avrebbe fatto, con il nuovo regolamento e potuto anche giocarsela per vincere, come fece Braglia con il Cosenza quando vinse tre stagioni fa, giungendo alla fine della regular season al sesto posto. Che Zemanlandia sia ed il popolo foggiano potrà tornare forse ai fasti di quel Foggia targato da un tris vincente, Casillo-Pavone e Zeman, ai posteri l’ardua sentenza. Intanto venerdì parola al campo dove ci sarà a partire dalle 17.30 ingresso su accredito e forse contingentato ad alcuni tifosi, per l’evento delle Leggende Rossonere.

M.I.

