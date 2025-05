Sabato a Roma (San Lorenzo) ‘Tierra’, evento dedicato a benessere, ecologia e sostenibilità

(Adnkronos) – Sabato 17 maggio il Parco delle Stelle, nel cuore del quartiere romano di San Lorenzo, ospiterà 'Tierra – dalla consapevolezza al cambiamento', un evento gratuito e aperto a tutti, ideato da Amka in collaborazione con Gsl – Giovani San Lorenzo e con il contributo dell'assessorato allo Sport e all'Ambiente del II Municipio di Roma Capitale. Una giornata interamente dedicata alla sensibilizzazione su benessere, ecologia e sostenibilità, attraverso attività inclusive rivolte a tutte le fasce d'età. L'iniziativa punta a stimolare un cambiamento reale, partendo da una nuova consapevolezza individuale che si traduca in azioni positive per la collettività. L'evento è inclusivo e gratuito, pensato per coinvolgere cittadini di tutte le età: bambini, giovani, famiglie e anziani. Il programma si svolgerà dalle 10 alle 20 e comprenderà: attività sportive e di movimento (ore 10-18), con tornei di pickleball, football e basket; esibizioni di jiu-jitsu e dimostrazioni sportive con VitAttiva e Giovani San Lorenzo; percorsi fitness, ginnastica dolce, biliardino; sessioni di Power Yoga e Meditazione (12 e 19) con Giordana Giambanco; Laboratori creativi ed educativi per adulti e bambini: mattina (10-14) orto urbano, arte con terra cruda, educazione alimentare, pomeriggio (14-18) stampa artigianale con materiali riciclati, riciclo creativo, laboratorio della carta; esposizioni e installazioni artistiche: mostra delle opere di Ricardo Wilczeck e dei laboratori di arte terapia, installazioni artistiche in Pvc riciclato, creazione dell'Orto in sacco, piantumazione simbolica di alberi e gemellaggio con il vivaio Amka in Guatemala; food & relax: chiosco attivo per tutta la giornata, area picnic, street food e degustazione del caffè 'Doña Lucero' offerta da Mondicaffè. L'iniziativa rientra nel percorso di riqualificazione del Parco delle Stelle promosso da Amka con il sostegno di Periferiacapitale, programma per Roma di Fondazione Charlemagne, e del progetto 'Semi di Sad', finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. —sostenibilita/tendenzewebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Maggio 2025