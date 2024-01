Sabalenka vince Australian Open, Zheng battuta in finale

(Adnkronos) – Aryna Sabalenka ha vinto gli Australian Open 2024. La bielorussa, campionessa in carica e testa di serie numero 2, in finale oggi 27 gennaio ha battuto la cinese Qinwen Zheng, testa di serie numero 15, per 6-3, 6-2 in 1h17'. La 25enne bielorussa conquista il secondo titolo della carriera nello Slam dopo quello vinto un anno fa sempre a Melbourne. Sabalenka chiude il torneo senza cedere nemmeno un set. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Gennaio 2024