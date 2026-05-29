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Sabalenka: “Doloroso vedere Sinner così, tornerà ancora più forte”

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(Adnkronos) – La sconfitta di Jannik Sinner al Roland Garros fa discutere il mondo del tennis. Il numero uno del ranking Atp è stato eliminato nel secondo turno dello Slam parigino da Juan Manuel Cerundolo, a causa di problemi fisici verso la fine del terzo set (quando era a un passo dalla vittoria, dopo i primi due parziali vinti). Il ko del fuoriclasse azzurro, arrivato al quinto set con tanta sofferenza (per chiudere il match senza ritiro), è stato commentato anche dalla numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka: "Lo sostengo sempre e vederlo lottare così è stato davvero doloroso da vedere, sono stata dalla sua parte fino all'ultimo momento".   Ieri, la campionessa bielorussa ha vinto il suo match del secondo turno contro la francese Elsa Jacquemot e ha poi parlato di quanto accaduto a Sinner in conferenza stampa: "Speravo che Jannik vincesse, sono triste ma sono abbastanza sicura che tornerà ancora più forte". 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Maggio 2026

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