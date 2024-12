Russia, Putin “orgoglioso” dei soldati: “Andiamo avanti”

(Adnkronos) –

Vladimir Putin non si ferma. Durante il suo discorso di fine anno, il presidente della Russia ha lanciato un messaggio chiaro ai suoi cittadini: "Cari amici, tra poco inizierà il 2025, concludendo il primo quarto del XXI secolo", ha iniziato Putin, che nei tre minuti di discorso non ha mai citato l'Ucraina, "in questo Capodanno, i pensieri e le speranze di parenti e amici, milioni di persone in tutta la Russia sono insieme ai nostri combattenti e comandanti". E "ora, alle soglie di un nuovo anno, pensiamo al futuro. Siamo sicuri che tutto andrà bene. Andremo solo avanti”. Poi Putin si è rivolto direttamente ai suoi soldati: "Siete veri eroi, vi siete assunti la grande opera militare di difendere la Russia e di fornire al nostro popolo garanzie durature di pace e sicurezza. Siamo orgogliosi del vostro coraggio". Un messaggio chiaro è arrivato anche dal discorso di fine anno di Xi Jinping. Il presidente della Cina ha dichiarato che "Nessuno può fermare la riunificazione con Taiwan. I cinesi su entrambe le sponde dello Stretto di Taiwan sono una sola famiglia. Nessuno può spezzare i nostri legami di sangue e nessuno può fermare la tendenza storica della riunificazione". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 31 Dicembre 2024