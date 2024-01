Russia, Putin ora ha anche un esercito privato

(Adnkronos) –

Vladimir Putin si regala un esercito personale. Il partito Russia Unita del leader del Cremlino, secondo l'intelligence ucraina, ha formato un proprio esercito privato chiamato 'La Spagnola', di cui fanno parte ultras del calcio neonazisti ed ex membri del Battaglione Vostok, una milizia pro russa attiva nella regione occupata del Donetsk. Ad accendere i riflettori sulla nuova entità militare sono i servizi d'intelligence militare ucraini (Gur). Secondo le news diffuse in queste ore, la Spagnola ha ottenuto lo status di compagnia militare privata e Russia Unita ha avviato l'anno scorso il reclutamento, principalmente nei territori occupati dalle forze di Mosca in Ucraina. L'operazione è finanziata con i fondi del partito, afferma il Gur, aggiungendo che il salario offerto è l'equivalente di 2200 euro al mese. Secondo i servizi di Kiev, il destino dei volontari reclutati è di diventare "carne da cannone". I morti e i feriti gravi verrebbero registrati come dispersi per non dover pagare un compenso ai familiari. Il ruolo e lo status delle milizie private è cambiato radicalmente in Russia dopo il varo della legge che ha, in sintesi, portato all'assorbimento delle formazioni nei quadri delle forze armate coordinate dal ministero della Difesa. Il punto di rottura, in tal senso, è stato raggiunto con la morte di Evgheny Prigozhin e lo smantellamento della Wagner. Il nuovo 'esercito privato' diventerebbe un altro strumento a disposizione di Putin, che può già contare sulla Rosgvardia. La guardia nazionale russa, come ha evidenziato in passato l'intelligence britannica, "è una delle organizzazioni chiave per assicurare la sicurezza del regime". Lo scorso 4 agosto Putin ha firmato la legge che permette alla Rosgvardia di munirsi di armi pesanti. "Organizzazione tentacolare con un personale di 200mila uomini di prima linea, la Rosgvardia è stata creata nella sua forma attuale nel 2016 ed è guidata da Viktor Zolotov, ex guardia del corpo di Putin. La decisione di rafforzarla segue la fallita rivolta della Wagner in giugno", ha ricordato Londra. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Gennaio 2024