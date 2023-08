Russia, Putin firma stop ad accordi fiscali con 38 Paesi fra cui l’Italia

(Adnkronos) – Vladimir Putin ha firmato un decreto in cui sospende gli accordi per evitare la doppia imposizione fiscale con 38 Paesi, fra cui l'Italia. Il provvedimento riguarda i Paesi considerati nemici. Solo Malta e il Giappone sono esclusi. Il decreto entra in vigore da oggi. La Russia ha sottoscritto accordi per evitare la doppia imposizione fiscale – vale a dire per consentire ai contribuenti di non pagare due volte le tasse sullo stesso reddito quando lavorano all'estero – con 78 Pesi. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Agosto 2023