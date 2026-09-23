Russia provoca, Polonia pronta a rispondere: “Putin non vincerà mai”

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"Putin non vincerà, è nel panico. Mosca potrebbe provocare un paese della Nato e allargare il conflitto". La Russia provoca con lo sconfinamento di un elicottero militare, la Polonia è pronta a rispondere. La tensione sale sull'asse Mosca-Varsavia, con l'ennesima azione della Russia in un territorio della Nato. Un elicottero delle forze armate russe ha violato lo spazio aereo della Polonia, come ha riferito Varsavia. Il velivolo, un Mi-8 , ha oltrepassato 300 metri dello spazio aereo polacco provenendo dall'exclave russa di Kaliningrad e ha sconfinato per 42 secondi. "Il volo del velivolo è stato monitorato dai sistemi radar delle Forze Armate polacche – ha dichiarato l'esercito – Sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta. La natura dell'incidente suggerisce che la Russia stia ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della nostra difesa aerea". L'azione è stata compiuta mentre i vertici della Polonia erano impegnati alle Nazioni Uniti a New York. "La Russia mostra la stessa arroganza imperiale che, in passato, ha portato a sofferenze inimmaginabili e alle tragedie di due guerre mondiali. Non c'è rispetto per il diritto internazionale. La Polonia è particolarmente consapevole delle conseguenze del colonialismo e dell'imperialismo russo. Siamo determinati a contrastare le minacce che le politiche aggressive del Cremlino stanno ponendo a noi", ha detto il presidente Karol Nawrocki intervenendo davanti all'assemblea generale. Nawrocki ha affermato che Mosca sta destabilizzando l'Europa attraverso "aggressioni aperte, operazioni ibride, atti di sabotaggio. Non siamo noi a cercare lo scontro. Stiamo rafforzando le nostre alleanze, sviluppando le nostre forze armate e modernizzandone gli equipaggiamenti non per fare la guerra, ma per prevenirla". Qualsiasi risposta agli attacchi ibridi deve essere "ferma, coerente e anche unitaria", ha affermato. Nel Consiglio di Sicurezza, il ministro degli Esteri, Radek Sikorski, si è rivolto direttamente a Sergei Lavrov, ministro degli esteri russo. "La Russia non avanza al fronte e colpisce deliberatamente i civili in Ucraina: passeggeri sui treni, commercianti, ciclisti. E sta applicando la stessa tattica in Europa. Il 13 settembre un drone ha colpito un treno a 2 km dal confine polacco", ha detto elencando altre azioni – ''sabotaggi, cyberattacchi, attacchi clandestini" – attribuite a Mosca. "Ai rappresentanti della Federazione Russa, dico questo: state cercando di conquistare il Donbass da oltre 12 anni e Kiev da oltre 4. Siete stati fermati dall'eroica Ucraina, un paese con un decimo del Pil della Russia. Ma la Polonia ha quasi la metà del vostro Pil. L'Europa ha dieci volte il vostro Pil. La Nato ha venticinque volte il vostro Pil. Potete ancora uccidere molte persone, ma non potete vincere", ha detto Sikorski. "Potete fermare questa guerra in qualsiasi momento, non mettete in ulteriore pericolo l'Europa e il mondo". "La Russia ha scelto l'escalation perché la leadership russa è in preda al panico. Dopo più di quattro anni di una guerra coloniale insensata, Vladimir Putin non ha ottenuto nulla. Gli stanno finendo le truppe e le risorse e ha bisogno di un pretesto per la mobilitazione. La sua guerra inutile ha ucciso o ferito un milione e mezzo di russi. Milioni di ucraini e altri europei sono sempre più in pericolo. In qualsiasi momento, Putin potrebbe provocare un paese della Nato e allargare la guerra", ha aggiunto. "Sergei – ha concluso rivolgendosi a Lavrov – so che mi stai ascoltando: dì al tuo capo che quando è troppo è troppo…".

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Pubblicato il 24 Settembre 2026