Russia, Novaya Gazeta sfrattata da storica redazione al centro di Mosca: “Ci hanno ucciso”

(Adnkronos) – Dopo 29 anni, sei dei suoi giornalisti uccisi dall’arrivo di Vladimir Putin al Cremlino, il Nobel per la pace del 2021, Novaya Gazeta, il bisettimanale russo indipendente fondato nel 1993 grazie alla donazione di Mikhail Gorbaciov di parte del suo Nobel per la pace del 1990 da Dmitry Muratov e da alcune altre decine di personalità, viene sfrattato dalla sua storica redazione sul viale Potapovsky, nel centro di Mosca. La registrazione della testata (e della costola online Novaya Rasskaz-Gazeta ) era stata ritirata dal Tribunale Basmanny di Mosca nel settembre del 2022, dopo che il giornale, a marzo, era stato costretto a sospendere le pubblicazioni su carta.

Il direttore Sergei Sokolov – che era stato di recente convocato dal comitato investigativo per essere interrogato in una escalation di pressioni e che aveva assunto l’incarico di Muratov dopo che questi nel 2023 era stato dichiarato ‘agente straniero’ – e la giornalista Irina Gordiyenko hanno scritto nella lettera di commiato: “Ci hanno semplicemente buttato fuori, lasciandoci a malapena il tempo di fare le valigie. Chiude il Museo di Anna Politkovskaya, i ritratti dei nostri amici uccisi sono tirati giù dalle pareti”.

“Ci hanno ucciso”, si legge anche sulla lettera pubblicata sul sito. “Le autorità e i servizi di sicurezza russi hanno costretto la redazione alla chiusura”. Il provvedimento di sfratto sarà esecutivo il 9 novembre, spiegano fonti citate da Ekho. In quella data “spegneremo le luci di casa nostra, dove abbiamo vissuto per 30 anni, spegneremo i server e ce ne andremo”.

A settembre, Novaya Gazeta è stata designata come ‘agente straniero’. Ad aprile, era stata effettuata una perquisizione della redazione da agenti della sicurezza con il volto coperto, un’altra era stata effettuata a metà di questo mese. La notizia dello sfratto arriva mentre Muratov è diretto in Francia, una delle sue rare uscite dalla Russia, il Paese in cui ha scelto di continuare a vivere per proteggere la redazione e non abbandonare i detenuti politici, per partecipare a una celebrazione del 20esimo anniversario dell’uccisione di Politkovskaya.

Muratov aveva dedicato il Nobel, che aveva vinto insieme alla giornalista originaria delle Filippine con cittadinanza degli Stati Uniti Maria Ressa, ai sei giornalisti e collaboratori di Novaya Gazeta uccisi o morti in circostanze mai chiarite. Nelle loro biografie e nelle storie che hanno scritto è possibile leggere parte della storia più oscura della Russia post sovietica, dalla corruzione di funzionari dello stato ed esponenti di governo eletti agli abusi commessi in Cecenia contro i civili.

Igor Domnikov, morto a 42 anni, nel luglio del 2000, due mesi dopo essere stato violentemente colpito nell’androne del suo palazzo a Mosca. I cinque esecutori dell’aggressione erano stati condannati nel 2007. Il presunto mandante, indicato come Sergey Dorovsky, allora vice governatore di Lipetsk, incriminato per aver commissionato l’uccisione del giornalista che aveva lavorato su casi di corruzione e nepotismo dell’amministrazione locale, aveva festeggiato la chiusura del caso nel 2015, raggiunta la prescrizione.

Yuri Shchekochikhin, vice direttore di Novaya Gazeta e deputato, è morto nel luglio del 2003, 13 giorni dopo essere stato ricoverato per una malattia improvvisa, con sintomi compatibili con l’avvelenamento, pochi giorni prima di partire per gli Stati Uniti, dove avrebbe dovuto incontrare funzionari dell’Fbi. I primi sintomi erano comparsi mentre si trovava a Ryazan. Aveva lavorato sugli attentati esplosivi nei condomini in Russia che avrebbero innescato la seconda guerra in Cecenia e in diversi casi di corruzione, incluso il caso ‘Tri Kita’ su cui lavorava al momento della morte, in cui erano coinvolti funzionari dell’Fsb e della Procura generale.

Il 7 ottobre del 2006 viene uccisa sulle scale del suo palazzo a Mosca Anna Politkovskaya, la giornalista che per Novaya Gazeta ha seguito le guerre in Cecenia e il sequestro del teatro Dubrovka di Mosca, che aveva cercato di mediare una soluzione non violenta della crisi degli ostaggi della scuola di Beslan. Cinque persone vengono condannate per l’esecuzione dell’assassinio, ma il mandante non viene mai citato. Poco prima dell’annuncio del Nobel, erano scaduti i termini di prescrizione per l’assassinio. Il Nobel a Novaya Gazeta era stato annunciato il giorno dopo il 15esimo anniversario della sua uccisione.

L’avvocato e giornalista Stanislav Markelov e la giovane giornalista Anastasia Baburova, sono stati uccisi a Mosca nel gennaio del 2009. Markelov stava preparando il ricorso in appello contro la scarcerazione di un ex comandante militare russo condannato a dieci anni per l’uccisione di una giovane cecena.

Natalia Estemirova, che oltre a collaborare per Novaya Gazeta era direttrice di Memorial a Grozny, e amica di Politkovskaya e Markelov, è stata uccisa a 51 anni. Nel luglio 2009 il suo corpo fu ritrovato in Inguscezia dopo che era stata rapita a Grozny.

“Per decenni, Muratov ha difeso la libertà di espressione in Russia in condizioni sempre più difficili”, aveva spiegato il Comitato per il Nobel nella motivazione per l’assegnazione del Premio. Novaya Gazeta allora contava su una redazione di 60 giornalisti. La testata aveva raggiunto tirature di 70mila copie. Il mese scorso, The Atlantic aveva scritto che Muratov la scorsa primavera aveva portato a Washington la medaglia che Gorbaciov gli aveva lasciato, un regalo di Ronald Reagan in ricordo delle loro trattative, per chiedere all’inviato della casa Bianca, John Coale, di impegnarsi per la liberazione dei prigionieri politici in Russia, sul modello di quanto aveva fatto con la Bielorussia, sul modello di quanto Mosca e Washington facevano durante la guerra fredda.

Nell’aprile del 2022 era stata fondata a Riga Novaya Gazeta Europe dai molti giornalisti e collaboratori della testata che avevano deciso di lasciare il Paese dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina “per raccogliere il lascito di Novaya Gazeta che per più di 30 anni è stata la testata di maggiore peso nel giornalismo russo”, testata che si è “costruita una reputazione con inchieste coraggiose durante il decennio caotico che aveva fatto seguito al collasso dell’Unione sovietica, ulteriormente rafforzando la sua reputazione con i suoi articoli nei primi anni della presidenza di Putin e in particolare sulla seconda guerra in Cecenia”.

In una intervista alla Bbc lo scorso agosto, Muratov aveva detto: “Non ci sarà mai una vittoria” russa in Ucraina, Vladimir Putin non potrà presentare più la guerra in Ucraina come una vittoria, qualunque sia il suo esito. Insieme a Svetlana Gannushkina, 84 anni, fondatrice del Comitato per l’assistenza civica, ong per l’assistenza legale e umanitaria ai migranti, Muratov era intervenuto, lei a Strasburgo, lui da Mosca, a una sessione di dialogo del Parlamento europeo con le forze democratiche e attivisti russi, non solo all’estero.

Sempre lo scorso giugno, Muratov aveva denunciato “la ricomparsa della figura del professionista della tortura, del carnefice in Russia”, documentando il caso di una 14enne arrestata, torturata, stuprata, vittima di istigazione al suicidio e internata in un ospedale psichiatrico, per aver fatto esplodere un petardo che non ha provocato vittime o danni alle cose.

Mentre nel settembre del 2022 interveniva su Novaya Gazeta anche la Corte suprema, con la revoca della registrazione del sito web, l’anno successivo la sentenza di primo grado del tribunale Basmanny di Mosca era stata confermata in appello dal Tribunale della città di Mosca. In seguito, le autorità russe avevano bloccato tutti i siti associati alla testata, aveva riassunto Novaya Gazeta Europe.

L’allora direttore di Novaya Gazeta, Dmitry Muratov, come Memorial dichiarato oggi organizzazione estremista dalla Corte suprema, era stata insignito del Premio Nobel per la pace nel 2021. Muratov, che nel 2023 è stato dichiarato ‘agente straniero’, e che aveva quindi rinunciato alla direzione del bisettimanale, è rimasto a Mosca. Pubblica una rivista in meno di mille copie – la soglia che definisce una pubblicazione di massa – che si chiama ‘urbi et orbi’, per cui lavorano i giornalisti di Novaya Gazeta rimasti in Russia. Ha denunciato l'”auto fascistizzazione” del suo Paese, il reale desiderio di un cessate il fuoco in Ucraina della grande maggioranza dei russi. E proprio nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista al New York Times in cui parla della nuova testata come del “nostro samizdat’.

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Pubblicato il 30 Ottobre 2026