Russia, morto impiccato vice presidente Lukoil: è quarto dirigente in due anni

(Adnkronos) – E' stato trovato morto impiccato nel suo ufficio il vice presidente di Lukoil, Vitaly Robertus, morto ieri. Lo denuncia il canale Telegram russo VCHK-OGPU, rilanciato dai media ucraini, dopo che l'azienda petrolifera russa aveva dato notizia della morte del dirigente di 53 anni, l'intera carriera trascorsa in Lukoil. Nel pomeriggio di ieri un altro vice presidente dell'azienda Oleg Pashaev si era preoccupato dopo che Robertus non rispondeva alle telefonate ed era andato a bussare alla porta del suo ufficio. Voci non confermate parlano di un conflitto aperto fra Robertus e Pashaev. Robertus è solo l'ultimo di una lunga serie di casi di morti sospette ai vertici delle aziende dell'energia russa, il quarto in Lukoil, dall'inizio della guerra in Ucraina. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Marzo 2024