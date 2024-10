Russia, le foto degli Eurofighter italiani su Kaliningrad

(Adnkronos) – Le foto degli Eurofighter italiani che volano sui cieli di Kaliningrad finiscono su un canale Telegram russo. Il canale Fighterbomber, che ha oltre mezzo milione di iscritti, ha diffuso alcune foto scattate in volo agli Eurofighter italiani in volo su Kaliningrad. ''Nella regione speciale di Kaliningrad tutto è abbastanza stabile – recita il post – Gli Eurofighter italiani sono venuti a vedere i nostri bellissimi aerei e a mettersi in mostra''. In tono sarcastico, il post prosegue affermando: ''Mi chiedo se sono qui per il 2% di indennità giornaliera e se i loro finanziatori italiani abbiano finito i soldi sui conti correnti per i viaggi di lavoro e per pagare l'alloggio del personale''. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Ottobre 2024