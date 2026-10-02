Russia, l’ambasciata: “Su Kaliningrad risponderemo con ogni mezzo. In Italia campagna stampa contro di noi”

(Adnkronos) – L'ambasciata russa a Roma interviene su Kaliningrad, l'exclave russa tra Lituania e Polonia, da giorni al centro di un'escalation verbale tra Mosca e la Nato. In un post su Facebook, avverte la rappresentanza: "In relazione alla regione di Kaliningrad, data la sua unica posizione geografica e la sua rilevante rilevazione geopolitica, la risposta a qualsiasi azione aggressiva diretta contro di essa da parte di chiunque, e ancora di più da parte della Nato, dell'Ue o dei paesi che fanno parte di queste alleanze, potrebbe comportare l'uso di tutti i mezzi disponibili". L'ambasciata esordisce denunciando che "da diversi giorni, osserviamo nei media italiani una campagna mediatica lanciata a capofitto da giornali come "Corriere della Sera", "Stampa" e "Repubblica" per accusare la Russia di aver intensificato la questione delle armi nucleari contro la Nato in relazione alla situazione attorno alla regione di Kaliningrad". "Purtroppo – accusa – questa non è la prima volta che le dichiarazioni ferme e decisive della Russia, miranti a rovesciare e raffreddare i capi scaldati da sentimenti reazionari e militari, sono state interpretate in Italia come manifestazione di 'aggressione', 'propaganda anti-occidentale' e 'minaccia ibrida' da parte di Mosca'". La rappresentanza 'consiglia' dunque "coloro che sostengono tali approcci di non perdere il contatto con la realtà e di cercare di osservare oggettivamente la situazione che si sta sviluppando nel contesto europeo e più ampio in campo della sicurezza. Continua a deteriorarsi, e questo sta accadendo principalmente a causa della colpa della Nato e dell'Unione Europea, i cui leader, senza esitazione, chiedono un attacco strategico contro la Russia e si preparano per la guerra con essa, alimentando l'atmosfera di psicosi pre-guerra e intimidendo la propria popolazione, iniziano esercitazioni militari con la prova di scenari specifici mirati alla Russia e alle sue regioni, incoraggiano le cosiddette missioni nucleari congiunte e i piani di dispiegamento di armi nucleari in diversi paesi che confinano con la Russia. Tutto ciò ci fa percepire seriamente le minacce emerse dalla situazione occidentale. È appropriato ricordare che è proprio da qui che si è svolta la tragedia di due guerre mondiali". Avverte quindi ancora l'ambasciata che "una chiara e inequivocabile designazione delle opzioni della Russia per rispondere all'escalation da parte di Bruxelles e di alcune capitale sovietiche nella situazione militare-politica non è un'escalation, non minacce, e certamente non un bluff. Questo è un promemoria della determinazione e della prontezza della Russia, così come di qualsiasi altro paese rispettoso della propria sovranità e integrità territoriale, per proteggere la sua sovranità e la sua integrità territoriale in modi che ritenono più efficaci". "Con i recenti sviluppi, il rischio di un confronto armato con la possibilità di attacchi preventivi su centri decisionali all'interno di alleanze è già molto alto nelle prime fasi del conflitto. È proprio questo scenario che la Russia sta cercando di prevenire a tutti i costi, spiegando chiaramente la sua posizione riguardo alla situazione attorno alla regione Kaliningrad e ai rischi di sicurezza creati in questo contesto da stati occidentali", conclude la rappresentanza.

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Pubblicato il 2 Ottobre 2026