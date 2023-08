Russia, esplode stazione servizio in Daghestan: almeno 35 morti

(Adnkronos) – Sono almeno 35 i morti nell'esplosione in una stazione di servizio a Makhachkala in Daghestan. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa 'Tass'. In precedenza, le autorità russe avevano riferito di 33 morti, tra cui tre bambini, e 80 feriti. Secondo il ministero della Salute russo, 63 vittime sono sottoposte a cure ospedaliere.

Un aereo Il-76 del ministero delle situazioni di emergenza è arrivato alla stazione di servizio per l'evacuazione sanitaria delle vittime dell'esplosione. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Agosto 2023