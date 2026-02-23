Attualità

Russia, esplode ordigno in stazione Mosca: ucciso un agente, un altro ferito

(Adnkronos) – Un'esplosione nei pressi della stazione ferroviaria Savelovsky di Mosca ha ucciso un agente e ne ha ferito un altro, ora ricoverato in ospedale. A quanto riferito dal Ministero dell'Interno, un individuo non identificato si è avvicinato agli agenti a bordo di un'auto di pattuglia e ha fatto esplodere un ordigno esplosivo intorno alle 00:05 ora locale. Il sospettato si è dato alla fuga e sono in corso le ricerche. 
Pubblicato il 24 Febbraio 2026

