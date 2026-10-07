Attualità

Russia, Andrea Cassarà è il nuovo ct della nazionale di fioretto

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Andrea Cassarà è il nuovo commissario tecnico della nazionale russa di fioretto. L'annuncio ufficiale è arrivato direttamente dalla Federazione di scherma russa tramite i propri canali Telegram, confermando che l'ex atleta azzurro ricoprirà la guida tecnica sia della selezione maschile che di quella femminile. Cassarà ha conquistato due medaglie d'oro olimpiche nel fioretto a squadre, ad Atene 2004 e Londra 2012, nel suo ricco palmares figurano anche un titolo mondiale individuale e sette a squadre e cinque Coppe del Mondo. Il 42enne bresciano ripercorre i passi di Stefano Cerioni, che aveva allenato la nazionale russa di fioretto dal 2013 al 2016. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Ottobre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Ronaldo: “Jesus non ha rispettato la parola data”. Il ct replica: “Torno al lavoro, come ogni giorno”

12 minuti fa

Ue, allarme per le operazioni ibride russe: cresce il timore di attacchi con vittime

25 minuti fa

Mostre, così Luisa Zapata trasforma il tempo nell’ ‘eco dell’anima’

25 minuti fa

Digitale, Gozo (Enea): “Pitigliano modello di innovazione replicabile nei piccoli comuni”

25 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio