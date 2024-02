Russell Crowe ‘l’italiano’ a Sanremo 2024: “Io cittadino di Ascoli” – Video

(Adnkronos) – "Ho incontrato il sindaco di Ascoli Piceno, mi ha dato una targa per la cittadinanza onoraria". Russell Crowe arriva al Festival di Sanremo 2024 e si gode una giornata da 'italiano': merito dell'incontro con il sindaco di Ascoli Piceno. Le origini della famiglia di Crowe, come ha appurato recentemente l'attore, sono legate alla città marchigiana. Particolarmente graditi, quindi, i doni ricevuti oggi: la maglia dell'Ascoli e, soprattutto, una scatola di olive ascolane. "Oggi ho incontrato il sindaco di Ascoli Piceno e mi ha conferito una targa di cittadinanza onoraria, mi ha regalato una maglietta della squadra di Ascoli Piceno con il mio nome e una scatola di olive ascolane. Le abbiamo portate in albergo e il cuoco le ha fritte per no", racconta la star che pare aver apprezzato particolarmente la specialità tanto da chiosare in italiano: "Perfetto". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Febbraio 2024