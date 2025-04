Russell Crowe compie gli anni, i festeggiamenti alternativi (e il dettaglio notato dai fan)

(Adnkronos) – "Il Gladiatore del tennis", così i fan hanno soprannominato Russell Crowe dopo aver visto l'attore neozelandese giocare a tennis il giorno del suo compleanno. Ieri, lunedì 7 aprile, l'attore premio Oscar ha spento 61 candeline e per l'occasione ha condiviso sui social alcuni scatti dei festeggiamenti 'alternativi'. "Birthday tennis at Roland Garros", ha scritto Russell Crowe su X, condividendo alcune foto dei suoi festeggiamenti. L'attore, infatti, ha celebrato il suo 61esimo compleanno nell'impianto tennistico di Parigi, lo Stade Roland Garros, dove si svolge l'Open di Francia. "A tight match, but a good win!", ha continuato l'attore, spiegando che la partita è stata dura ma conclusa con un bella vittoria. Russell Crowe ha stupito i fan per la forma smagliante, non sono passate inosservate le foto condivise dall'attore 61enne in cui appare dimagrito e super in forma. Negli scatti indossa dei pantaloncini blu, una polo verde, un cappellino bianco e ovviamente, per completare il look da tennista, ha indossato delle scarpe da tennis bianche. Salta sul campo ed esegue le tipiche mosse da tennis come un vero professionista: "Stai in ottima forma", hanno commentato gli utenti. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Aprile 2025