Run & Fun a San Severo, la classica del podismo foggiano tra città e ulivi secolari

Torna il prossimo 22 novembre uno dei più classici appuntamenti del podismo autunnale pugliese, l’ottava edizione della Run & Fun di San Severo, abbinata al 14° Memorial Matteo Sponsano. La gara, valida quale 14esima prova del Grand Prix di Capitanata, si snoda su un circuito su strada di 9,95 km tra ambiente urbano ed extraurbano, completamente chiuso al traffico.

La partenza e l’arrivo sono fissati in via San Marco Evangelista, presso il Conad Shopping Center. Il tracciato prosegue verso la via di Apricena e la via vecchia di Fortore, immerso tra gli ulivi secolari della campagna pugliese. Il finale presenta un impegnativo tratto in salita che mette alla prova la resistenza degli atleti e che spesso ha fatto la differenza nella lotta per il successo.

Lo scorso anno la prova aveva fatto registrare i successi del burundese Olivier Irabaruta in 31’52” e della marocchina Haiafa Tarchoun in 38’21”. I primati della gara risalgono però al 2022, con Matteo Pio Notarangelo che corse in 30’56” e Paola Di Tillo in 37’42”.

Lo start della gara verrà dato dal piazzale antistante il Centro Commerciale Spazio Conad, a 500 metri dal casello autostradale della Pescara-Foggia alle ore 10:00. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 19 novembre, al costo di 10 euro con pacco gara, ristoro finale e medaglia celebrativa dell’evento. Sono previsti premi in denaro per i primi assoluti e le prime 5 società. Premi in natura per il resto del podio assoluto maschile e femminile, per i primi 5 delle categorie Fidal e i primi 3 delle categorie EPS. Insieme alla gara è prevista anche la prova non competitiva, sempre sulla stessa distanza.



Pubblicato il 11 Novembre 2026