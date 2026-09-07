Rula Jebreal chiama “scimmia” il deputato afroamericano Hakeem Jeffries poi si scusa: “Inappropriato e offensivo”

(Adnkronos) – "Chiedo scusa incondizionatamente". Rula Jebreal è finita nella bufera negli Stati Uniti per aver dato della "scimmia" al deputato afroamericano Hakeem

Jeffries durante un'intervista ad un canale YouTube a stelle strisce. Immediatamente sono arrivate le scuse via social, ma ormai la frittata era fatta e non è bastato per placare le polemiche oltreoceano. La giornalista palestinese è intervenuta la scorsa settimana durante una trasmissione su YouTube, "The Left Hook", del commentatore di sinistra Wajahat Ali, quando ha dato della "Scimmia dell'Aipac" (la lobby ebraica negli Usa, ndr), a Hakeem Jeffries, capo della minoranza democratica al Congresso americano, criticando il suo sostegno a Israele. Jebreal ha subito aggiunto che non intendeva fare una dichiarazione "razzista" ("Con tutto il rispetto, e non intendo dirlo in senso razzista", ha detto precisamente) ma "io parlavo delle tre scimmiette: non parlo, non vedo e non sento. Me le ricorda". Dopo le polemiche scoppiate sui social, la giornalista è intervenuta su X per chiarire: "Sono disgustata e inorridita dal fatto che Hakeem Jeffries accetti denaro dall'AIPAC mentre Israele perpetra un genocidio in Palestina. Detto questo, il termine che ho usato per descriverlo era inappropriato e offensivo e non avrebbe mai dovuto essere utilizzato. Chiedo scusa incondizionatamente", ha scritto su X. L'ufficio di Jeffries non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento da parte di una serie di testate americane, tra cui il Washington Post.

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Pubblicato il 7 Settembre 2026