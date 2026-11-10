Ruffini (Ibm Italia): “Ai lavora a cocreazione contenuto, ma responsabilità editoriale è umana”

(Adnkronos) – “L’intelligenza artificiale è uno strumento che collabora, lavora nella cocreazione di contenuto ma non è qualche cosa a cui possiamo delegare la responsabilità editoriale che invece rimane sempre dell’uomo”. Così Claudia Ruffini, Head of Communications IBM Italia, a margine del Brand Journalism Festival che si è tenuto a Milano. L’evento ha riunito giornalisti, editori, imprese e istituzioni per discutere di come ricostruire il rapporto tra media, imprese e cittadini. “L’intelligenza artificiale è diventata pervasiva sempre di più, viene integrata nei processi aziendali ed è integrata anche nei processi di comunicazione. Dal punto di vista di chi si occupa di comunicazione in un’azienda come IBM, l’intelligenza artificiale viene utilizzata nei nostri processi dall’origine e per tutta quella che è la catena di sviluppo e di produzione di un contenuto”, ha spiegato.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito comunicativo, ha precisato Ruffini, “avviene avendo sempre presenti dei principi fondamentali che sono quelli dell’AI responsabile, quindi una AI che sia trasparente, che garantisca la privacy del dato e che mantenga quello che è il governo da parte dell’uomo”. Un aspetto rilevante riguarda “la governance, cioè mettere in atto dei sistemi e dei processi che durante tutto l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella produzione del contenuto ci possono permettere di tenere sotto controllo quelli che possono essere i rischi”, ha concluso.

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Pubblicato il 10 Novembre 2026