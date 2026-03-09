Rubio “profeta” sull’Iran. Il discorso del 2015 su missili e atomica (VIDEO)

(Adnkronos) – “L’Iran userà i fondi per costruire missili da usare contro di noi, e poi la bomba atomica”. Negli ambienti conservatori americani è tornato a circolare in queste ore un video del 2015 in cui Marco Rubio, allora senatore repubblicano della Florida metteva in guardia contro l’accordo sul nucleare iraniano negoziato dall’amministrazione di Barack Obama. In quelle settimane Washington e le principali potenze occidentali stavano definendo il Jcpoa, l’intesa con Teheran firmata pochi mesi dopo. Donald Trump non era ancora entrato nella corsa repubblicana per la Casa Bianca e Rubio era considerato uno dei principali contendenti alle primarie del partito. Il video, rilanciato da commentatori e influencer conservatori americani, viene presentato come una previsione anticipata degli sviluppi della strategia iraniana. Nel filmato Rubio spiega di voler lasciare agli atti le sue previsioni su ciò che sarebbe accaduto dopo la revoca delle sanzioni. "Voglio che resti registrato per la storia cosa accadrà se questo accordo entrerà in vigore". Secondo Rubio, il primo effetto dell’intesa sarebbe stato un rafforzamento immediato della potenza militare iraniana grazie alle nuove risorse economiche. "L’Iran userà immediatamente il denaro ottenuto con la fine delle sanzioni per rafforzare le sue capacità militari convenzionali", diceva. "Diventerà la potenza militare dominante della regione dopo gli Stati Uniti". Il senatore sosteneva inoltre che Teheran avrebbe utilizzato quei fondi per sviluppare strumenti militari destinati a rendere sempre più difficile la presenza americana in Medio Oriente. "Costruiranno capacità anti-accesso, missili capaci di distruggere le nostre portaerei e le nostre navi", spiegava Rubio. "Continueranno a sviluppare queste imbarcazioni veloci in grado di attaccare in sciame le nostre unità navali". Secondo il senatore, l’obiettivo strategico iraniano sarebbe stato quello di aumentare progressivamente il costo della presenza americana nella regione. "Alzeranno il prezzo della nostra presenza in Medio Oriente, vogliono costringerci a lasciare la regione". Nel discorso Rubio sottolineava anche come il programma missilistico iraniano non fosse limitato dall’accordo sul nucleare. "Continueranno a costruire missili a lungo raggio, missili capaci di raggiungere gli Stati Uniti", diceva. "Questo accordo non li tocca e continueranno a svilupparli". La previsione più citata oggi dai commentatori conservatori riguarda però la fase finale della strategia iraniana. "E poi, a un certo punto nel prossimo futuro, quando il momento sarà quello giusto, costruiranno un’arma nucleare". Secondo il senatore, Teheran avrebbe cercato di arrivare a una posizione di immunità strategica, in cui il costo di un attacco contro il suo programma nucleare sarebbe diventato troppo alto. "Lo faranno quando sapranno di essere diventati immuni, quando non saremo più in grado di colpire il loro programma nucleare perché il prezzo da pagare sarebbe troppo alto", spiegava. Rubio citava come esempio il caso della Corea del Nord. "Questo scenario esiste già nel mondo. Si chiama Corea del Nord". Rubio è sempre stato tra i più duri oppositori repubblicani dell’accordo con Teheran. In diversi interventi pubblici sosteneva che un’intesa debole non avrebbe evitato un conflitto ma lo avrebbe solo rinviato. "Un cattivo accordo quasi garantisce la guerra", aveva detto al National Review Institute Ideas Summit dell’aprile 2015. Tre anni dopo, nel 2018, l’amministrazione di Donald Trump avrebbe effettivamente ritirato gli Stati Uniti dal Jcpoa, ripristinando le sanzioni contro l’Iran.

Pubblicato il 9 Marzo 2026