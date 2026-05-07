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Rubio in Vaticano, incontro con il Papa dopo le tensioni con Trump

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(Adnkronos) – Marco Rubio è arrivato oggi a Roma per un incontro con Papa Leone XIV in Vaticano. Previsto anche un colloquio con il cardinale Pietro Parolin. Il faccia a faccia col Papa nel Palazzo Apostolico è iniziato alle 11.30.  La missione arriva a pochi giorni delle nuove tensioni tra la Casa Bianca e il Vaticano dopo il nuovo attacco di Donald Trump al Pontefice, accusato di “mettere in pericolo molti cattolici e molte persone” perché favorevole ad un Iran dotato di armi nucleari. La risposta del Papa non si è fatta attendere e martedì sera, uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo prima di rientrare in Vaticano, ha sottolineato con parole nette: “Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità: la Chiesa ha parlato da anni contro il nucleare quindi li’ non c’è nessun dubbio”. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Maggio 2026

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