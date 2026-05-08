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Rubio da Tajani, l’omaggio al Segretario di Stato Usa è il suo albero genealogico

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(Adnkronos) – Il Segretario di Stato americano Marco Rubio, oggi alla Farnesina per l'incontro con il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, ha ricevuto uno schema del suo albero genealogico, con i nomi dei parenti originari di Casale Monferrato. A consegnarlo il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco di Casale, Emanuele Capra. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Maggio 2026

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