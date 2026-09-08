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Rubati 4 dipinti di Renoir dal Museo a Cagnes-sur-Mer: valgono 9 milioni di euro, caccia ai ladri

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(Adnkronos) – Il Museo Auguste Renoir di Cagnes-sur-Mer (Alpi Marittime francesi) è stato svaligiato nelle scorse ore da almeno due persone. Lo riporta Le Parisien, secondo cui sono stati rubati almeno quattro dipinti, tra cui uno successivamente abbandonato e ritrovato. Secondo il quotidiano francese, i due responsabili del furto sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza mentre tagliavano dei quadri. Il furto è stato effettuato – secondo quanto ricostruito – questa mattina intorno alle 6.  "Identificati grazie alle telecamere di videosorveglianza della città, i due individui sono fuggiti, abbandonando uno dei quadri rubati durante la fuga", ha spiegato il sindaco Bryan Masson in una dichiarazione, stimando il valore delle opere rubate in 9 milioni di euro. La procura di Grasse ha aperto un'indagine. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Settembre 2026

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