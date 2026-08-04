Rubate le corone della Madonna e del Bambino: “Un gesto vile”

Qualcuno ha forzato il portone d’ingresso del Santuario della SS Mediatrice e ha portato via le corone che adornavano la statua della Madonna e quella del Bambino. È accaduto nella notte a Troia, dove il furto ha suscitato sdegno e amarezza per un gesto che ha colpito uno dei simboli più sentiti della devozione cittadina.

A denunciare l’accaduto è stato il sindaco Francesco Caserta, che ha parlato di “un atto vile” nei confronti dell’intera comunità. “Questa notte Troia è stata profondamente ferita. Non si tratta soltanto di un furto, ma di un gesto gravissimo che offende la nostra storia, la nostra devozione e la nostra identità”, ha dichiarato il primo cittadino. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi e gli accertamenti per ricostruire la dinamica del furto e risalire ai responsabili. “Sono in corso tutte le verifiche necessarie per individuare gli autori di questo gesto”, ha spiegato Caserta.

Il sindaco ha poi rivolto un appello diretto a chi ha compiuto il furto. “Fermatevi, tornate sui vostri passi e restituite ciò che avete sottratto. Il valore di quelle corone non è quello dell’oro, dell’argento o delle pietre preziose, ma quello che rappresentano per il popolo di Troia: un simbolo di fede, di speranza e di appartenenza che nessuno ha il diritto di profanare”. Infine l’invito ai cittadini a collaborare con gli investigatori. “Chiunque abbia visto qualcosa o sia in possesso di elementi utili alle indagini li metta immediatamente a disposizione delle autorità competenti”, conclude il primo cittadino.



Pubblicato il 4 Agosto 2026