Rsa in Puglia, servono 20mila posti in più: liste d’attesa fino a cento persone

La Regione Puglia “che diventa sempre più anziana e necessita di una presa in carico che vada oltre l’ospedale come luogo di cura” é al lavoro “per rivedere il sistema degli accreditamenti” di Rsa e Rssa. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità, Donato Pentassuglia, a margine della commissione Sanità. Tra i punti all’ordine del giorno, la revisione delle tariffe Rsa e centri diurni, l’istituzione di un tavolo tecnico per le demenze e di un altro per Rsa e centri diurni che, come ha ricordato Fabio Margilio (Aiop), necessitano di un incremento di circa 20mila posti letto nei prossimi anni. “In alcune Rsa – ha spiegato Margilio – ci sono liste d’attesa illimitate, ogni struttura da 50 o 60 posti letto ha fino a 100 persone in lista d’attesa”.

Pentassuglia, citando la delibera 1248 con cui il fondo di remunerazione per l’assistenza sociosanitaria é stato implementato dell’1,06% pari 2,2 milioni di euro, ha ricordato che “per la Puglia servono 265 milioni per coprire tutti i posti vacanti”. “É una proiezione sulla quale stiamo lavorando – ha aggiunto – dobbiamo definire gli accreditamenti, perché se è vero che mancano dei posti in Rsa e Rssa, é vero che i soldi per garantire tutto questo li prendiamo dal Fondo Sanitario nazionale”, che è ancora in via di definizione. “Non abbiamo nessun problema a rivedere i territori” ha aggiunto ricordando il lavoro svolto nei tavoli tecnici in cui siedono anche le organizzazioni del settore. “Insieme con tutto il sistema – ha concluso – dobbiamo ragionare su quanti più posti riusciamo a mettere a disposizione”.

Legacoop Puglia, tariffe Rsa e centri diurni ferme al 2020

“Le tariffe delle Rsa e dei centri diurni sono ferme al 2020 e non riconoscono il rinnovo del Ccnl delle cooperative sociali”. Lo dichiara, a margine della seduta della commissione Sanità, il vicepresidente vicario di Legacoop Puglia, Pasquale Ferrante. In commissione oggi sono state affrontate le problematiche relative alla rete regionale dei servizi residenziali e semiresidenziali, le prospettive di rafforzamento dell’offerta sociosanitaria e l’assistenza alle persone affette da Alzheimer e demenze. “Una situazione inaccettabile che la Regione Puglia, nella parte politica e tecnica, conosce bene ma, da tempo, continua -aggiunge – incredibilmente ad ignorare e, mentre proclama il salario giusto e minimo, tratta i lavoratori del privato sociale accreditato come lavoratori di serie B.

A questo si aggiunge poi che da tempo alle cooperative sociali non viene chiarito se sia corretto che alcune Asl ne decurtino le tariffe, ferme e non adeguate ai Ccnl, del 5% dell’Iva”. Sul fronte delle tematiche relative all’Alzheimer e alle demenze il presidente della terza commissione, Felice Spaccavento (Prossima) ha evidenziato che sono stati “messi sul tavolo criticità e bisogni concreti: dalla diagnosi alla presa in carico, dai Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze ai servizi residenziali e semiresidenziali.

Adesso è necessario trasformare questo confronto in un percorso operativo”. “Parliamo di un bisogno destinato a crescere fortemente nei prossimi anni: alle persone affette da demenza si aggiungono milioni di familiari e caregiver coinvolti quotidianamente nell’assistenza. Per questo il Tavolo tecnico regionale sulle demenze non deve restare un organismo formale, ma – conclude Spaccavento – arrivare rapidamente a una sintesi e alla definizione di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale regionale”.



Pubblicato il 6 Ottobre 2026