Attualità

Rovigo, si cerca nell’Adige l’uomo scomparso da ieri a Lendinara

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Sono riprese alle prime luci dell’alba di oggi, venerdì 13 marzo, le ricerche del settantenne scomparso da ieri in località Ca’ Morosini, nel territorio del comune Lendinara (Rovigo), per il quale la prefettura ha attivato il piano di ricerca delle persone scomparse. I Vigili del fuoco di Rovigo hanno organizzato punto di comando avanzato per incrociare tutte le informazioni provenienti dalle diverse squadre impegnate nell’area di ricerca.  Le operazioni si stanno concentrando anche lungo il corso dell'Adige, dove i Vigili del fuoco stanno effettuando attività di perlustrazione con un’imbarcazione dotata di ecoscandaglio. Sul posto è presente anche il nucleo Sapr regionale per le ricerche dall'alto coi droni.  Le operazioni aeree risultano tuttavia difficoltose dalla forte nebbia che insiste sulla zona. Nel frattempo sono stati allertati i sommozzatori dei Vigili del fuoco provenienti da Vicenza per le ricerche in acqua. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Caso Epstein, possibili altre dimissioni dopo pubblicazione messaggi WhatsApp di Mandelson

9 minuti fa

Iran, chi vince e chi perde in economia a causa della guerra? L’analisi

14 minuti fa

Il Premio Umberto Saba alla poetessa Patrizia Valduga

14 minuti fa

Minniti (MedOr): “Con blocco Hormuz shock petrolifero senza precedenti”

19 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio