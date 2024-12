Rottamazione quinquies, Lega: “Rilancio a inizio 2025”

(Adnkronos) – Una nuova rottamazione delle cartelle? "Noi porteremo avanti la rateizzazione. Aspettiamo l’esito del concordato e poi, dopo l’inizio dell’anno prossimo, rilanciamo la rottamazione quinquies delle cartelle". A dirlo è Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera, nel corso della conferenza stampa sulla proposta di legge sulla rateizzazione a lungo termine depositata il 27 novembre dai deputati del Carroccio. L’impostazione della proposta richiama quella già avanzata in un emendamento leghista presentato – e poi ritirato – in legge bilancio, di una rottamazione "su 10 anni e non più 5, con rate tutte uguali, 12 rate per 120 rate totali, in cui pagare solo la parte capitale dovuta al fisco senza interessi e sanzioni", ha spiegato Molinari. Inoltre, “la decadenza dal beneficio della rottamazione scatta solo dopo 8 rate non pagate, mentre prima partiva dopo una sola rata e molte aziende” avevano difficoltà a sanare la propria posizione con l’Erario. Al netto di quello che racconta la sinistra, che dice che facciamo i condoni per gli evasori, i dati ci dicono che queste misure portano cifre record nelle casse dello Stato”, ha aggiunto ancora il capogruppo leghista di Montecitorio. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Dicembre 2024