Rotelli (FdI): “Un unico Pai per programmare meglio la sicurezza dei territori”

(Adnkronos) – “Il nuovo Pai rappresenta innanzitutto una grandissima semplificazione, perché prima avevamo nove Piani di Assetto Idrogeologico diversi. Il fatto di avere oggi un unico strumento è molto importante, perché consente finalmente una programmazione più efficace e una visione complessiva del territorio”. Queste le parole di Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, intervenuto all'incontro “Pai distrettuali Aubac. Prevenzione, salvaguardie e attuazione”, dedicato alla presentazione dei nuovi Piani di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. “Dal novembre 2022, da quando presiedo la Commissione Ambiente, abbiamo affrontato spesso situazioni legate alle emergenze e alle necessità che di volta in volta emergevano sui territori. Siamo passati dalla frana di Ischia a numerosi confronti e riunioni regionali particolarmente impegnative. Per troppo tempo abbiamo dovuto intervenire sull'urgenza, mentre oggi abbiamo uno strumento che permette di programmare e di guardare al territorio con maggiore precisione” ha spiegato Rotelli. “Un piano unitario consente di avere una conoscenza più puntuale delle criticità, delle aree a rischio e delle priorità di intervento. Questo significa poter orientare meglio le scelte future, mettere in campo una prevenzione più efficace e costruire una strategia di tutela del territorio che non sia soltanto una risposta alle emergenze, ma una vera attività di pianificazione” ha aggiunto il presidente della Commissione Ambiente della Camera.

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Pubblicato il 8 Luglio 2026