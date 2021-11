Rossoneri travolgenti battono la Vibonese 5-2

Il Calcio Foggia ha superato con il punteggio dilagante la Vibonese per 5-2, un risultato che sulla carta sarebbe potuto essere anche di 7-3 alla luce di occasioni ghiotte avute da ambo le parti. Ma intanto il Foggia di Zeman ha allungato ad otto la striscia di risultati utili ed ha evidenziato due note su tutte, un Curcio davvero in splendida forma, oltre alla doppietta personale, una squadra che assimila sempre di più gli schemi del maestro Zeman, un Petermann in versione ‘Pirlo’ in mediana autore di due assist, e poi anche gli altri giocatori andati a segno, ovvero il bomber rossonero Ferrante, Nicoletti ed il giovane Tuzzo, un’altra scommessa vinta dal boemo. Il Foggia si è così portato a 24 punti ed ha inguaiato ulteriormente una Vibonese poco incisiva che non può che lottare per evitare la retrocessione diretta e forse potrebbe anche sollevare dall’incarico il suo tecnico, Gaetano D’Agostino.

GARA –Mister Zeman ha schierato il consueto 4-3-3: Volpe tra i pali; Garattoni, Girasole, Sciacca e Nicoletti in difesa; Gallo, Garofalo e Petermann a metà campo; Curcio, Ferrante e Tuzzo in attacco. Al quinto di gioco è arrivata la prima, timida, azione sotto porta della Vibonese ma Volpe (preferito ad Alastra) ha letto bene. Al decimo, un’azione in solitaria di Ferrante è stata deviata in corner da Marson. Al 22’ ha sbloccato la gara Tuzzo su assist di Petermann che ha tagliato la difesa calabrese in due. Due minuti dopo i rossoneri vicini al raddoppio su un cross al centro di Garattoni per Curcio che di testa ha sfiorato la traversa. Al trentesimo diagonale dalla sinistra di Nicoletti ha messo la palla in rete ed ha firmato il gol del raddoppio. Al 38’ Ferrante ha fatto il tris con un bel colpo di testa su un cross dalla sinistra di Curcio. Al 44’ Curcio ha calato il poker. La prima frazione di gioco è terminata 4-0. Nella ripresa, una Vibonese seppur sotto shock ha provato a reagire ed al 48’ ha trovato il gol con Bellini. Al 53’ i Satanelli con Garofalo hanno sfiorato l’ennesima rete, ma la palla è giunta alta. Al 57’ calcio di rigore per la formazione ospite messo a segno da Golfo per fallo evidente di mano in area rossonera. Al 61’ Grillo, dai 20 metri ha provato a sorprendere Volpe che questa volta ha deviato in calcio d’angolo. Al 63’ Tuzzo, di testa, ha colto la traversa. Al giocatore rossonero ha risposto Golfo che ha trovato anche lui il legno. Il Foggia ha alzato ulteriormente il baricentro per trovare la quinta rete nella più classica delle partite zemaniane.. All’80’ un fallo di mano di un difensore della Vibonese che l’ha bloccata in modo evidente in area, ovvero Jherson e l’arbitro ha decretato il calcio di rigore per i satanelli. Dal dischetto ha realizzato Curcio con Marson che si era buttato dalla sua stessa traiettoria. La contesa si è conclusa 5-2, ed il maestro Zeman ha celebrato le 100 vittorie sulle panchine dei rossoneri.

LA VOCE DEI PROTAGONISTI – Il Calcio Foggia 1920 ha messo a disposizione della stampa Filippo Tuzzo e mister Zeman, dichiarazioni riprese integralmente dal sito ufficiale della società rossonera. Le dichiarazioni di un soddisfatto e carico attaccante, Filippo Tuzzo: “Penso che il mister sia contento per il primo tempo. Dedico il gol alla mia famiglia soprattutto però a mio nonno perché glielo avevo promesso. Non ho mai giocato in prima squadra ma sempre nella primavera del Verona. Sono cresciuto nella posizione in cui mi schiera il mister. Mi ha chiamato Pavone e non ci ho pensato due volte a venire a Foggia perché c’era mister Zeman ed è un onore essere allenato da lui. In allenamento diamo tutti il massimo e cerco di imparare dagli altri attaccanti che hanno più esperienza di me. Agli esterni chiede di giocare dentro per fare superiorità numerica. I primi mesi lontano da casa non è stato facile ma adesso mi sto trovando bene con il gruppo e con le persone. Ho imparato molto da mister Zeman e posso fare più movimenti e mi sento arricchito nel mio giocare”. (Ph. Calcio Foggia 1920).

M.I.

