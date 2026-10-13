Rossi e Verstappen, sfida da sogno a Portimao: 13 titoli mondiali e un debutto che fa rumore

(Adnkronos) – Due campioni, due storie straordinarie e una sfida pronta a catalizzare l’attenzione degli appassionati. Il GT World Challenge Europe si prepara a chiudere la stagione con un appuntamento speciale: il prossimo fine settimana sul circuito di Portimao, Valentino Rossi e Max Verstappen si ritroveranno per la prima volta faccia a faccia in una gara GT3. Un confronto inedito che mette insieme tredici titoli mondiali e due protagonisti assoluti del motorsport. L’occasione è l’ultimo round della Endurance Cup, una 3 Ore che promette di regalare emozioni anche grazie alla presenza del campione olandese. Verstappen, quattro volte iridato in Formula 1, farà il suo debutto nella serie al volante della Mercedes-AMG GT3 del Verstappen Racing. Dall’altra parte ci sarà Rossi, nove volte campione del mondo nel Motomondiale e ormai presenza consolidata nelle competizioni automobilistiche.

Il Dottore ritrova Super Max: duello inedito tra campioni



Rossi sarà al volante della BMW M4 GT3 EVO numero 46 del Team WRT, con l’obiettivo di essere protagonista in una gara dal richiamo internazionale. Il pilota di Tavullia ha ormai intrapreso con convinzione la propria seconda carriera nelle corse automobilistiche, continuando a confrontarsi con alcuni dei migliori specialisti della categoria. L’arrivo di Verstappen aggiunge però un ingrediente speciale al weekend portoghese. L’olandese, reduce da due vittorie consecutive negli ultimi due Gran Premi di Formula 1, si prepara a una nuova esperienza al volante di una GT3. Una disciplina diversa rispetto alla massima categoria a ruote scoperte, nella quale contano non soltanto velocità e precisione, ma anche gestione delle gomme, strategia e collaborazione con i compagni di squadra.

GT World Challenge Europe, prima volta sul circuito di Portimao



La presenza di Rossi e Verstappen non è l’unica ragione per seguire l’appuntamento portoghese. Per la prima volta nella sua storia, infatti, il GT World

Challenge Europe correrà all’Autódromo Internacional do Algarve, uno dei circuiti più riconoscibili del panorama automobilistico internazionale. Il tracciato è conosciuto come Rollercoaster per le sue continue variazioni altimetriche, che rendono ogni giro particolarmente impegnativo. Saliscendi, curve cieche e staccate difficili metteranno alla prova piloti e vetture, lasciando spazio a possibili sorprese.

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Pubblicato il 13 Ottobre 2026