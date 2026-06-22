Attualità

Rossetti (FerrovieNord): “Entrata in servizio treni a idrogeno opportunità unica”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “L’entrata in servizio dei nuovi treni lungo la nostra linea rappresenta un’opportunità unica per offrire al territorio nuovi treni ecologici". Lo dichiara il presidente di FerrovieNord Pier Antonio Rossetti, dopo che Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa) ha rilasciato l'autorizzazione di messa in servizio (Amis) per la circolazione dei nuovi treni a idrogeno H2iseO. "L’idrogeno si è rivelata la soluzione che meglio si adatta alla conformazione di una linea complessa dal punto di vista infrastrutturale, che serve un territorio di particolare valore ambientale e paesaggistico come il Sebino e la Valcamonica", evidenzia Rossetti, spiegando che "FerrovieNord è impegnata nella realizzazione degli impianti per la produzione e distribuzione dell’idrogeno, nelle opere di adeguamento tecnico e infrastrutturale delle stazioni interessate e nella realizzazione del deposito e del sito per la manutenzione, già completati da tempo".  "La scelta dell’idrogeno – ricorda in conclusione il presidente di FerrovieNord – non è stata assunta come gesto simbolico, ma come risposta tecnologica a un contesto specifico, nel quale la decarbonizzazione deve misurarsi con le caratteristiche reali dell’infrastruttura, dell’orografia e del servizio. Mi unisco ai ringraziamenti a tutti i tecnici che continuano senza sosta a lavorare per finalizzare un progetto all’avanguardia, dal grande valore ambientale e sociale”. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Mondiali, oggi Argentina-Austria – Diretta

29 minuti fa

Nuovo caso doping Schwazer, Stano attacca l’azzurro sui social: cos’è successo

39 minuti fa

Da ‘Passaparola’ a ‘Ok, il prezzo è giusto!’, Mediaset al lavoro su nuovo palinsesto

49 minuti fa

Incidenti, l’appello della Polstrada ai giovani: “Strada non è videogame, non bevete e andate piano”

49 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio