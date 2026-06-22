Rossetti (FerrovieNord): “Entrata in servizio treni a idrogeno opportunità unica”

(Adnkronos) – “L’entrata in servizio dei nuovi treni lungo la nostra linea rappresenta un’opportunità unica per offrire al territorio nuovi treni ecologici". Lo dichiara il presidente di FerrovieNord Pier Antonio Rossetti, dopo che Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa) ha rilasciato l'autorizzazione di messa in servizio (Amis) per la circolazione dei nuovi treni a idrogeno H2iseO. "L’idrogeno si è rivelata la soluzione che meglio si adatta alla conformazione di una linea complessa dal punto di vista infrastrutturale, che serve un territorio di particolare valore ambientale e paesaggistico come il Sebino e la Valcamonica", evidenzia Rossetti, spiegando che "FerrovieNord è impegnata nella realizzazione degli impianti per la produzione e distribuzione dell’idrogeno, nelle opere di adeguamento tecnico e infrastrutturale delle stazioni interessate e nella realizzazione del deposito e del sito per la manutenzione, già completati da tempo". "La scelta dell’idrogeno – ricorda in conclusione il presidente di FerrovieNord – non è stata assunta come gesto simbolico, ma come risposta tecnologica a un contesto specifico, nel quale la decarbonizzazione deve misurarsi con le caratteristiche reali dell’infrastruttura, dell’orografia e del servizio. Mi unisco ai ringraziamenti a tutti i tecnici che continuano senza sosta a lavorare per finalizzare un progetto all’avanguardia, dal grande valore ambientale e sociale”.

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Pubblicato il 22 Giugno 2026