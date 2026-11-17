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Rossella Erra ha denunciato gli insulti e le minacce ricevute sui social a causa del suo aspetto fisico. L’opinionista ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo a ‘La volta buona’ ha parlato della dieta che da diverso tempo ormai segue con dedizione, sottolineando come, dall’inizio del suo percorso, ha già perso 41,8 kg: “Mi fa quasi impressione dirlo”. Però, ogni volta che Erra torna nel salotto di Balivo per parlare del suo aspetto fisico, puntualmente arrivano commenti sui social, tutti di stampo offensivo: “Mi dicono ‘balena’, ‘ma dove li hai persi questi chili’, ‘ma quanto ti rimetti a dieta?'”. L’opinionista ha raccontato di essersi rivolta a un avvocato per denunciare i leoni da tastiera che la riempiono di insulti per il suo aspetto fisico, mortificandola anche moralmente: “I miei avvocati che hanno il mandato”, ha detto.

Rossella Erra si è detta soddisfatta del traguardo raggiunto e non intende fermarsi. Ma il tema di oggi è stato anche un’occasione per ricordare una vecchia dieta che Erra seguiva tanti anni fa, chiamata “dieta a punti”. “Ogni settimana facevamo degli incontri in un teatro e ci pesavamo tutte insieme”, ha raccontato, ricordando che ogni giorno aveva “21 punti” che “dovevo suddividere secondo le indicazioni che mi davano”.

Per inserire la pizza a cena, ad esempio, “dovevo mangiare a pranzo del minestrone e scalare i punti del giorno dopo”. “Inoltre avevamo anche – ha raccontato Erra – le calorie del buonumore, ossia il gelato, e le calorie del benessere”, cioè delle sfide fisiche, “io dovevo fare tre volte le scale per sei piani”, ha ricordato.

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Pubblicato il 17 Novembre 2026