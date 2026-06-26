Roseto Valfortore sfida il declino con “Radici e Futuro, il Paese che ti aspetta”

Roseto Valfortore sceglie di affrontare con un progetto organico il problema dello spopolamento e dell’invecchiamento della popolazione. Con la delibera di Giunta n. 70 del 15 giugno 2026 è stato infatti approvato “Radici e Futuro, Roseto il Paese che ti aspetta”, una strategia territoriale che punta a rendere il borgo dei Monti Dauni sempre più attrattivo per giovani coppie, famiglie, lavoratori da remoto e cittadini italiani residenti all’estero desiderosi di recuperare il legame con le proprie origini.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che le Aree Interne italiane e, in particolare, i piccoli comuni come Roseto Valfortore, stanno affrontando sfide sempre più difficili legate al progressivo calo demografico, all’invecchiamento della popolazione e alla progressiva riduzione dei servizi essenziali. Una situazione che l’Amministrazione comunale intende affrontare con una serie di interventi ispirati alle linee guida del Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne. I numeri fotografano con chiarezza il fenomeno: dai 1.304 residenti registrati nel 2000 si è passati agli attuali 988 abitanti. Una diminuzione che il Comune intende invertire attraverso misure concrete pensate per favorire nuovi insediamenti e rilanciare la vita del borgo.

Tra gli interventi previsti figurano incentivi economici e fiscali destinati a chi trasferirà la propria residenza a Roseto Valfortore, agevolazioni rivolte alle giovani coppie e alle famiglie con figli, sostegni per l’avvio di nuove attività imprenditoriali e il potenziamento dei servizi dedicati sia agli anziani sia ai nuclei familiari.

Per i pensionati residenti all’estero il progetto prevede l’esenzione della Tari per i primi cinque anni di residenza, un servizio di assistenza per le pratiche fiscali e uno sportello dedicato al rientro e alle procedure AIRE. Le giovani coppie potranno invece beneficiare di bonus bebè comunali, affitti a canone calmierato e della disponibilità di uno spazio di coworking gratuito dotato di connessione in fibra ottica, così da favorire anche chi svolge la propria attività in modalità di smart working. Un ruolo importante sarà affidato anche ai proprietari di seconde abitazioni residenti a Roseto Valfortore che aderiranno al progetto mettendo a disposizione i propri immobili a canone calmierato per le nuove famiglie intenzionate a trasferirsi nel borgo. L’Amministrazione comunale riconoscerà una riduzione dell’Imu per tre anni, creando così un vantaggio reciproco: da un lato si favorirà l’arrivo di nuovi residenti, dall’altro sarà valorizzato il patrimonio immobiliare esistente, offrendo una concreta opportunità ai proprietari di abitazioni oggi inutilizzate.

Grande attenzione sarà riservata anche al rafforzamento dei servizi essenziali con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita attraverso il potenziamento dell’assistenza agli anziani, dei servizi per l’infanzia, delle attività educative e delle iniziative dedicate all’integrazione sociale. Tra le novità figura il programma “Adozione del Nuovo Arrivato”, che prevede l’affiancamento delle nuove famiglie da parte di residenti del paese durante i primi mesi successivi al trasferimento, così da facilitarne l’inserimento nella comunità.

Parallelamente il Comune avvierà una campagna di comunicazione nazionale e internazionale per promuovere il progetto e raccogliere manifestazioni d’interesse sia da parte di potenziali nuovi residenti sia dei proprietari di immobili disponibili ad aderire al programma degli affitti calmierati.

«Roseto Valfortore non vuole assistere passivamente al fenomeno dello spopolamento che interessa tanti piccoli comuni italiani – dichiara la sindaca Lucilla Parisi -. Con questo progetto vogliamo costruire un futuro concreto per il nostro paese, valorizzando ciò che abbiamo di più prezioso: la qualità della vita, il senso di comunità, la sicurezza e il patrimonio ambientale e culturale. Vogliamo che Roseto diventi una destinazione scelta da chi cerca una nuova opportunità di vita e di lavoro».

«Il nome stesso del progetto, “Radici e Futuro”, rappresenta la nostra visione – prosegue la sindaca -. Da una parte vogliamo favorire il ritorno di chi conserva un legame affettivo con il nostro territorio, dall’altra intendiamo offrire nuove prospettive alle giovani generazioni e alle famiglie che desiderano costruire qui il proprio futuro. È una sfida ambiziosa, ma crediamo fortemente che i borghi possano tornare a essere protagonisti dello sviluppo del Paese».

Con questo progetto Roseto Valfortore punta a candidarsi come modello di innovazione sociale e territoriale per le aree interne del Mezzogiorno, facendo leva sull’accoglienza, sui servizi e sulla qualità della vita per contrastare il declino demografico e creare nuove opportunità di crescita per il territorio.



Pubblicato il 26 Giugno 2026