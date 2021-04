Roseto Valfortore assegna case da restaurare

Per restituire decoro e bellezza al piccolo centro di Roseto Valfortore, che fa parte dei ” borghi piu’ belli d’Italia”, attirare turisti e offrire opportunita’ di lavoro, il Consiglio Comunale ha deciso di acquisire le abitazioni abbandonate e assegnarle a privati cittadini o a imprenditori desiderosi di investire. L’obiettivo

e’ riqualificare il patrimonio abitativo e ripopolare il paese che conta oggi appena mille abitanti. A Roseto Vafortore sono molte le abitazioni abbandonate di cui non si riesce a risalire ai proprietari. La maggior parte, a causa dello stato di

degrado, determina situazione di pericolo e danni per l’ambiente. Dunque il recupero e la riutilizzazione di questi beni, secondo il sindaco Lucilla Parisi, puo’ rappresentare una valida occasione sia per riqualificare gli spazi urbani,

restituendo ad essi decoro e identita’, sia per creare opportunita’ di occupazione e impresa, ma anche di attivita’ e dinamicita’ sociale, culturale, sportiva attraverso il

coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini. ”Il nuovo regolamento appena approvato – aggiunge il sindaco – permettera’ l’acquisizione di questa tipologia di abitazioni al patrimonio comunale dandoci la possibilita’ di sfruttare una serie di

opportunita’ o direttamente come ente pubblico attraverso la partecipazione a bandi regionali e/o nazionali oppure concedendo ai privati cittadini o anche imprenditori desiderosi di investire nei nostri meravigliosi borghi”.

