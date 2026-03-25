Rosalía sta male, interrotto concerto a Milano

(Adnkronos) – Colpo di scena al concerto milanese di Rosalía al Forum di Assago. Poco dopo le 22, l’artista catalana, 33 anni, si è sentita male e ha dovuto interrompere il concerto. Lei ha provato a proseguire lo show, ma è stata costretta a fermarsi a metà concerto, subito dopo il secondo atto del suo tour ‘Lux’. Visibilmente provata, dopo una pausa è tornata in scena e si è rivolta al pubblico milanese: “Mi sento male. Ho provato ad andare avanti ma devo interrompere lo show: volevo che aveste la migliore esperienza possibile. Non mi era mai capitato prima, mai in questa situazione. Ho spinto lo show ma devo fermarmi fisicamente, non posso continuare, ho fatto del mio meglio”. Sul palco si è scusata più volte, dispiaciuta di non poter portare a termine lo spettacolo come avrebbe voluto. Quindi Rosalía ha promesso che avrebbe cercato di capire, con lo staff medico, se ci fossero le condizioni per riprendersi e magari tornare sul palco, ma poi subito dopo ha ribadito di non essere in grado di proseguire in quel momento. Tra gli applausi e il sostegno del pubblico di Milano, l’artista ha lasciato il palco, visibilmente dispiaciuta per l’interruzione anticipata dello show, poco dopo le 22. Qualche segnale del suo malessere si era già intravisto durante l’esecuzione di ‘De Madrugá’, quando la cantante era stata vista tossire sul palco. Fino a quel momento, però, lo show sembrava procedere normalmente. Rosalía aveva infatti portato a termine i primi due atti senza particolari intoppi, esibendosi con alcuni dei brani più amati dell’ultimo lavoro, tra cui ‘Berghain’, ‘Divinize’ e le hit di ‘Motomami’, mantenendo alta l’energia e il coinvolgimento del pubblico.

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Pubblicato il 25 Marzo 2026