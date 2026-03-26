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Rosalía come sta dopo il malore sul palco: “Grazie per la comprensione”

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(Adnkronos) –
Sono migliorate le condizioni di salute di Rosalía. Dopo la chiusura anticipata del concerto al Forum di Assago, a seguito di un'intossicazione alimentare, l'artista catalana ha rassicurato i fan con una storia pubblicata su Instagram.  "Mi sento meglio. Grazie mille a tutti quelli che c'erano per l'amore e la comprensione", ha scritto Rosalía a corredo della foto che la mostra stesa su una barella circondata dai sanitari, la flebo nel braccio e il pollicè all'insù.  In basso campeggia invece la scritta 'Grazie Milano', accompagnata da un cuoricino. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Marzo 2026

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