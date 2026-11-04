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Ronchi (Fond. Sviluppo Sostenibile): “Su Green Deal narrazione sbagliata, transizione ineludibile”

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Sul Green Deal si è “costruita una narrazione sbagliata che ci costerà in termini di rallentamento di una transizione che invece è ineludibile. Cioè non si può non fare e farla significa avere anche dei vantaggi economici”. Così Edo Ronchi, presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile, ai microfoni dell’Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.


Pubblicato il 4 Novembre 2026

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